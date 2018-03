Oamenii de știință au identificat un nou organ în corpul uman

09:00

TAUR Este o perioada buna să-ti anunţi şefii, patronii, superiorii, pe Dumnezeu dacă eşti mare vlădică, că tu, cu umilinţa si respect ... vrei sa fi lăsat în pace! Numai pentru durata zilei de astăzi. Trebuie să reflectezi un pic. Să te sfătuieşti cu cel mai bun prieten al tău. Adică cu tine însuţi. Ai multe pe suflet, aşa este? Chiar dacă nu recunoşti, tot aia e! Trăirea asta cam profundă şi complicată, ca să nu mai punem la socoteală efortul intelectual, te va consuma cam toate cele 24 de ore ale zilei, în care nu vei face altceva decât planuri de viitor şi procese de conştiinţă. Există un procent dintre nativi care nu sunt Tauri, ci Boi. Lor, boilor, toată poveste asta cu autoanaliza le pare a fi la fel de bună ca o căpiţă de fân putrezit. Materialismul funciar nu le permite să vadă mai departe de inelul din nas. GEMENI Sorţii zilei de astăzi stelele le dedicată studiului şi perfecţionării tale profesionale şi fizice. Vreo bursă sau o perfecţionare, eventual la Paris sau la Viena, este tot ceea ce îţi doreşti. Asta daca nu trebuie să dai niste examene. Nu astăzi, nu este o zi bună pentru examene, de orice fel ar fi, chiar pentru carnetul de conducere. De asemenea, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu sala de gimnastică, alergari prin parcuri şi multă... foame. Trage de fiare şi lumea îţi va apărea mai frumoasă şi mai zveltă. Venus face aspecte favorabile cu zodia ta, aşa că pe seară poţi să ieşi la cursurile de dans. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor, sau să începi alte prospectări. RAC Se mai face lumină şi pe strada ta şi in prima parte a zilei ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise, vezi aurora şi că până la urmă viaţa este plină de farmec. Poate unde este ziua în creştere, sau te descurgi bine unde îţi petreci dimineţile. După ora 14, cu o conjunctură astrală favorabilă, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Luna, patroana ta astrologica, te sprijină să obţii mai multă stabilitate la serviciu sau in anturaj, chiar dacă face nişte cuadraturi urâte. Nu uita că duşmanul tău este caldura excesivă sau curentul cel pervers. Nu sta în curent şi nu zăbovi peste măsură în spaţii largi, în aer liber. Dar nici nu sta închis în casă! Există un drum de mijloc, cumpătarea, care evită excesul şi abuzul. Trebuie să urmezi acel drum, scrie evz.ro. LEU În prima jumătate a zilei, astrele îți sunt favorabile: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară nu-ţi mai pare prea teribilă. Drumul spre infern este pavat cu intentii bune, aşa că lasă pe alţii să înceapă cu drăgălăşeniile şi pupăturile. Cafeaua de dimineaţă şi gustarea de la prânz sunt cele două pauze de astăzi. In restul zilei ai mult de lucru şi drumuri de făcut. Stelele îţi sortesc o zi excelentă, nu te mai doare nimic, iar colegii de serviciu sunt draguţi şi serviabili. Şi, o veste bună! Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri, acest lucru mai pe seară. Fii deosebit de clar în discuţii mai ales în familie. Zi de cumpărături, pentru un procent dintre nativi. FECIOARĂ O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Dacă nu eşti atent(ă), s-ar putea să pierzi din vedere, să uiţi ceva. Sinceritatea te salvează in extremis în această zi de 28 martie. Atata timp cat Mercur este vai de capul lui, retrograd în Berbec, ai o perioadă mediocră, dar cu ceva bani. Pentru că tu faci lucrurile „invers pe invers” şi îţi ies întotdeaună, pentru că hărnicia şi precizia, detaliile, sunt aliatele tale. Ziua de 28 martie te gaseşte, poate, construind ceva, in orice caz muncind din greu la un proiect. Sănătatea este mediocru aspectată, atenţie la vremea când transpirăcioasă, când rece şi la inccidente! BALANŢĂ Ziua de, miercuri, 28 martie trezeşte o bruscă dorinţă de afirmare şi de relaţii sociale. Reinventează “ceaiul de la ora 12” în mijlocul biroului, spre turbarea şefului, sau dă o raită pe la toţii prietenii. Mai poţi dedica ziua studiului şi perfecţionării tale profesionale şi fizice. Te poţi duce, de asemenea, la o sală sau şi mai bine îţi poţi cumpăra propria bicicletă. Poţi să faci o mulţime de lucruri. Şi dacă nu le faci tu le fac ceilalţi nativi din zodie! Mai multe planete (în astrologie şi Soarele şi Luna se numesc tot „planete”) şi aspecte îţi sunt favorabile. Pe seară profită de toanele bune ale sferelor celeste şi du-te la un spectacol. De când nu ai mai fost la operetă, de exemplu? SCORPION Ziua de 28 martie este o perioadă benefică şi revigorantă. Ameninţările crizei şi ale politizării excesive provocate de alegeri vor arunca în aer preţurile, în continuare şi sărbătorile pascale sunt un bun prilej pentru scumpiri. Cumpăra acum, mâine îţi va fi aproape imposibil! Cumpără-ţi lucrul acela la care râvneşti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu nu o să-ţi mai poţi permite. Ai pofta de ceva bun si esti chiar dispus sa pregatesti atmosfera potrivita pentru o intalnire tandra. Rafinamentul tau este rasplatit. Daca este sa te indragostesti, gaseşte-ţi o altă zi, pentru că treci printr-o perioadă fleaţă și confuză, când ți se pare că vezi diamante la tot pasul. SĂGETĂTOR Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna astăzi. Discuţii aprinse cu cineva din familie de la care vrei să obţii aprobarea şi ceva important. Ţi-ai planificat destul de bine treburile. Cineva apropiat iţi vine în ajutor într-o problema urgentă, pentru care ai ceva emoţii. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le, fie în afaceri, fie la piaţă, fie în dragoste. O zi bună, deci, mai ales în ceea ce priveşte dragostea. Este genul de zi în care te îndrăgosteşti la prima vedere. Sau, la a mia vedere! De azi trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber şi pentru muncă dar şi pentru spectacole. Astăzi, pe seară, este seara noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi sentimente noi. CAPRICORN Nu te mai gândi la nimic. Oricum viața merge înainte și fără să-ți faci tu griji si probleme care oricum, sunt inutile. Influentele benefice planetare si ale stelelor fixe te ajuta astazi sa eviti cu abilitate un conflict ce mocnea încă de anul trecut. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi dar şi, probabil dacă nu sigur şi în relaţiile cu familia ta. Pentru unii dintre Capricorni este o zi activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să evite graba şi nerăbdarea. După atâta efort la noapte o sa visezi că zbori. Creşte Luna, creşte şi norocul tău. Luna in creştere lentă, în aspecte bune, te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabilă a problemelor tale. VĂRSĂTOR Horoscopul tău te sfatuieşte să ceri sfatul unui prieten experimentat, înainte ca ceilalţi să se prinda că nu ştii să te descurci. Familia te sprijină, prietenii te ajută, la serviciu este linişte. Astăzi ai noroc! Ai mai puţin de muncă şi lucrurile par să se rezolve mai uşor. O veste sau o informaţie care te interesează. Poate fi vorba despre un termen sau un prag. Dacă este vorba de ceva important, poate o întâlnire, atunci astăzi este ziua. Poţi folosi prilejul ca să o organizezi o seară festivă plăcută în familie, aşa aparent fără nici un motiv. Pentru un mic procent dintre Vărsători, necazurile mai mici sau mai mari vin din interiorul tău. Nu, nu este vorba de probleme de sănătate, sau de bani ci de trăirile şi sentimentele tale. Dar nu se ştie care dor mai tare, asta o să afli singur şi poate o să-ţi fie de învăţătură. PEŞTI Cumpărăturile, în general, și achizitionarea bunurilor de folosinta îndelungata, în special, sunt favorizate astăzi de configuratia planetelor. Mare atenţie, însă la termenul de valabilitate, la garanţii şi mai ales la preţ. Cât despre ţara de origine, toate sunt făcute în China, aşa că nu ai de ales. Unul din planurile tale de viitor poate deveni uşor incert datorită unor obstacole ce pot aparea incepand de astazi. O mica pauză de la grijile cotidiene te va ajuta să te relaxezi, aşa că azi amâna toate intâlnirile "importante" si problemele "urgente". Nimic nu este mai urgent decât iubirea, nimic nu este mai important decât familia şi/sau cei dragi!