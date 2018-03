Premierul Filip a cerut verificarea antiincendiară a tuturor obiectivelor social-culturale și de agrement din țară

09:45

Comisia Electorală Centrală (CEC) a constituit circumscripțiile electorale de nivelul doi pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău și de primar al municipiului Bălţi, cît și a circumscripțiilor electorale de nivelul întîi pentru alegerea primarilor în alte 5 localități, stabilite pentru data de 20 mai 2018. La fel, CEC a acreditat 31 observatori naționali din partea Asociației obștești "Promo-LEX" în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 20 mai curent. Amintim că la 20 mai 2018 vor avea loc alegeri noi ale primarilor în 7 localități: municipiul Chișinău, municipiul Bălți, comuna Leușeni și satul Nemțeni, raionul Hîncești, comuna Volovița, raionul Soroca, comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei și comuna Pîrliţa, raionul Ungheni.