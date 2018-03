Andrian Candu, în Parlamentul de la București

09:00

Jesse Hughes, solistul formaţiei Eagles of Death Metal, supravieţuitor al masacrului de la Paris din seara de 13 noiembrie 2015, a publicat un mesaj pe reţelele de socializare prin care îi numeşte "ipocriţi" pe liceenii americani care au manifestat sâmbătă împotriva armelor de foc la "March of Our Lives".Un val de proteste a urmat postării cântăreţului de la formaţia Eagles of Death Metal. Pe Instagram, Jesse Hughes a publicat un desen ironic, în care o femeie explica interlocutorului ei că "şi-a aruncat arma pentru a contribui la încetarea violenţei". Răspunsul bărbatului: "Mi-am tăiat organele genitale pentru a opri violurile". Cântăreţul i-a acuzat de ipocrizie pe tinerii care luptă pentru schimbarea legii armelor de foc în Statele Unite, afirmând că "denigrează şi exploatează memoria celor 16 liceeni care au murit din dorinţa de a obţine "like-uri" şi de a atrage atenţia mass-media pe Facebook".