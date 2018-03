Guvernul va majora salariul minim în sectorul real începând cu 1 mai

12:40

Ministrul Apărării, Eugen Sturza, susține că armata are nevoie de militari profesionişti şi trebuie modernizată. În cadrul emisiunii „Replica" de la Prime TV, oficialul a spus că reformele vor începe chiar din toamnă, când vor fi înrolaţi mai puţini militari în termen şi mai mulţi în bază de contract.Eugen Sturza a mai declarat că militarii ar putea beneficia din nou de pachetul social.„Îmi doresc să ajungem la etapa când în Armata Naţională să vrea să vină oameni şi noi să facem o selecţie. Am început pentru prima dată să achiziţionăm şi muniţii şi armament şi tehnică. Este un pas, iar an cu an vom schimba esenţial această armată".Fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuţă, susţine că pentru modernizarea armatei este nevoie de susţinere financiară, dar şi politică. „Având voinţă politică se găsesc şi bani, se găsesc şi resursele necesare, fiind că armata are potenţial foarte bun.