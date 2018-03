Cătălin Josan cântă Unirea: La mulți ani, români de pretutindeni!// VIDEO

14:50

Primăria Chişinău a informat astăzi că mai multe categorii de persoane vor beneficia de ajutoare materiale din partea administraţiei publice locale, în preajma Sfintelor Sărbători de Paşti. În cadrul şedinţei comisiei de stabilire şi acordare a ajutorului material, a fost luată decizia de a susţine financiar următoarele categorii de cetăţeni: – 900 de persoane cu […]