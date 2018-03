Cristina Lesnic și reprezentantul OSCE, Franco Frattini fac declarații de presă

10:10

Troleibuzele si microbuzele din capitala au fost duse la testare Troleibuzele si microbuzele din capitala au fost scoase… la testare. Vehiculele vechi, care nu vor trece testul tehnic, vor ajuge la reparatie, iar apoi scoase din nou pe strazi. Pana vor fi reparate, oamenii spun ca sunt nevoiti sa circule in conditii proaste. Pe langa troleibuzele noi, aparute in ultimii ani in Chisinau, circula si unele vechi de 30 de ani. Pasagerii spun ca in timpul iernii in acestea ninge si bate vantul, iar vara ploua. Oamenii spun ca nu ar vrea sa circule in astfel de troleibuze, dar cand se grabesc, nu au alta solutie. Vehiculele sunt testate la parcul de troleibuze numarul 3 din capitala. Cele care au mari defectiuni tehnice, sunt scoase de pe rute, reparate, iar ulterior supuse unui nou test. Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIA TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: «Le reparam vedem in ce stare sunt si daca pot circula mai departe.» Si microbuzele din capitala sunt testate in aceasta perioada. Verificarile se fac la statiile autorizate din oras, iar cele care nu vor trece testul, vor fi scoase din circulatie. Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIA TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: «Acesta testarea se face cu prezenta reprezentatilor de le transport auto, atestam si vedem unele microbuze care arata intr-o stare deplorabila.» In acest an, municipalitatea planifica sa scoata din circulatie 20 de troleibuze vechi si sa le inlocuiasca cu alte 20 noi, care vor fi procurate.