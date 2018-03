Parlamentul României în şedinţă solemnă cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România

16:00

Un moldovean a fost reținut pe aeroportul din Chișinău în timp ce se întorcea cu o valiză plină de telefoane mobile din SUA. Astfel, locuitor ul municipiului Chișinău, care se întorcea din orașul Chicago, SUA, este cercetat penal pentru contrabandă cu telefoane mobile de tip smartphone, în valoare totală de 337.000 lei. În valizele acestuia, […]