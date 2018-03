Andrian Candu, despre TRAGEDIA din Kemerovo: Zeci de destine curmate de flăcări. Condoleanțe familiilor, rudelor, poporului rusesc

08:10

Tot mai puţine femei îşi alăptează copiii. Această practică pierde din popularitate de la an la an. Datele Centrului Naţional de Management în Sănătate arată că anul trecut, numărul mamelor care şi-au alăptat bebeluşii până la un an a fost puţin peste 27 de mii, în timp ce