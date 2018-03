Seamănă cu Mercedes? Asta pentru că a fost construită de Daimler, pentru piața Chineză!

10:10

Compania Tesla întâmpină grave dificultăți în procesul de asamblare a celui mai disponibil vehicul al său în materie de preț Model 3. Acest lucru se întâmplă din cauza pieselor necalitative sau defecte care sunt livrate spre uzină, anunță canalul CNBC, cu referire la surse din afară și foști lucrători ai uzinei din Freemont, California. Potrivit The post Tesla întâmpină dificultăți în asamblarea EV-ului Model 3 din cauza pieselor cu defect appeared first on Autoexpert.