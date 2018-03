Ministrul Tudor Ulianovschi: „Republica Moldova este interesată în atragerea investițiilor din Emiratele Arabe Unite ”

13:20

Sute de mii de persoane au protestat în Statele Unite şi în alte oraşe alte lumii împotriva armelor de foc, la iniţiativa unor studeni care cer noi măsuri pentru a fi evitate alte incidente armate precum cel din Florida, relatează site-ul postului BBC şi cotidianul The New York Times.Mişcarea "The March For Our Lives" ("Marş pentru vieţile noastre") a apărut după ce 14 elevi şi trei profesori au fost ucişi la liceul Marjory Stoneman Douglas din oraşul Parkland, statul Florida, de către un fost elev, care a folosit o armă semiautomată achiziţionată în mod legal, citează mediafax.ro.Unul elevii care au supravieţuit atacului armat din Florida, Emma Gonzalez, a susţinut un discurs în cadrul evenimentului din Washington DC. Aceasta a reamintit numele victimelor şi a cerut mulţimii să păstreze tăcerea timp de şase minute şi 20 de secunde.