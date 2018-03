PDM apostrofează partidele de dreapta care nu vor să dialogheze, amintind de eșecul de la prezidențiale

16:00

Scandalul care implică compania de consultanţă politică, Cambridge Analytica, şi Brexit-ul ia amploare, pe măsură ce militanţii anti-Brexit îi cer prim-ministrului Theresa May să pornească o investigaţie despre ce ştiau membrii cabinetului şi ai personalului său pe acest subiect, potrivit The Guardian. Scrisoarea venită din partea grupului anti-Brexit Best for Britain (engl.: Tot ce-i mai bun […] Articolul Brexit-Cambridge Analytica: Theresa May, presată să investigheze legătura dintre cele două apare prima dată în Cotidianul.MD.