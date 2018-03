Ministrul Tudor Ulianovschi invită companiile din EAU să investească în Republica Moldova

14:30

CD-ul cu care actrita de filme pentru adulti Stormy Daniels il ameninta pe Trump Stormy Daniels, actrita de filme pentru adulti care l-a dat in judecata pe presedintele american Donald Trump, ar avea, se pare, dovezi despre aventura lor, care ar fi avut loc in 2006. Cel puţin aşa sugerează o fotografie care a fost postată de avocatul starletei pe contul lui de Twitter. În poză apare un CD, însoţit de comentariul: "Dacă o imagine valorează o mie de cuvinte, oare câte cuvinte valorează cea de aici?" If "a picture is worth a thousand words," how many words is this worth?????#60minutes #pleasedenyit #basta pic.twitter.com/eCkU0JBZaR — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) March 23, 2018 Mesajul avocatului vine cu o zi înainte de difuzarea unui mult-aşteptat interviu, pe care Stormy Daniels l-a acordat emisiunii 60 Minutes, de la CBS. " "Vreau să fiu clar: aceasta este o lovitură de avertizare pentru avocatul lui Trump şi pentru preşedinte. Să fie foarte atenţi în legătură cu ce vor spune despre clienta mea, după difuzarea acestui interviu", a avertizat apărătorul actriţei. Sursă: protv.md