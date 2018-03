Marius Diaconescu: 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România – 100 de ani de la concertele lui George Enescu în Chişinău

13:20

Starea actuală de degradare a clădirii Sfatului Țării din Chișinău și posibilitățile de reabilitare a monumentului istoric de importanță națională l-au determinat pe deputatul Constantin Codreanu să le adreseze în acest sens o întrebare parlamentară factorilor decizionali de la București. „Au rămas zile numărate până la împlinirea Centenarului Unirii Basarabiei cu Țara mamă România