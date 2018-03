Igor Dodon i-a transmis condoleanțe lui Vladimir Putin în legătură cu un incendiul din Kemerovo

11:30

Noi detalii in cazul celor 21 de tineri cu masti pe fata, care au fost retinuti in centrul capitalei 21 de tineri au fost retinuti pentru ca ar fi pornit spre Piata Marii Adunari Nationale inarmati cu bate, pumnale si masti antigaz. Fortele de ordine spun ca i-au observat plimbandu-se pe strada cu fetele acoperite, asa ca i-au suit in dubita si iau dus la inspectorat. Acolo au venit cativa prieteni, dar si parintii acestora, deoarece tinerii sunt minori. In imaginile difuzate de politie se vad cativa baieti, imbracati in traininguri si purtand masti pe fata, cum merg pe strada. Oamenii legii spun ca acestia se indreptau spre Piata Marii Adunari Nationale, unde aveau de gand sa provoace manifestantii, care participau la comemorarea celor 100 de ani de la Marea Unire. Tinerii, majoritatea minori, au fost dusi la Inspectoratul de la Buiucani. Acolo au fost chemati si parintii acestora. Doua prietene de-ale tinerilor spun ca acestia nu aveau de gand sa provoavce violente. " «Noi vroiam sa ne ducem la biserica din centru. Baietii doar se plimbau si la un moment dat s-au apropiat politistii si gata, i-au luat imediat.» Oamenii legii spun ca au gasit in rucsacurile tinerilor masti medicinale, antigaz, pumnale, cutite si bate. " «Unul dintre ei avea o bata. Dar bata era pentru a se apara, intrucat la noi au venit romani din Romania si cine stie cum ar fi reactionat ei.» Spre seara tinerii au fost lasati sa plece acasa. Responsbilii de la politie ne-a spus ca nu a fost deschis un dosar pe acest caz. Sursă: protv.md