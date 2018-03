Simona Halep si Irina Begu, eliminate din proba de dublu de la Miami

18:00

Descopera care sunt cele mai puternice 4 zodii si motivul pentru care intra in acest top! Berbec Berbecul este unul dintre cele mai puternice semne zodiacale. El este plin de viata si energie, cu o personalitate intensa si aventuroasa. Nu se teme de nimeni si nimic, este intotdeauna dispus sa incerce lucruri noi si sa spuna da provocarilor. Atitudinea sa de lider ii ofera o mare siguranta de sine. De asemenea, de obicei este rebel si impulsiv, lucru care il face sa aiba unul sau mai multi dusmani. Nu ii e frica sa isi spuna punctul de vedere indiferent de situatie, este destul de incapatanat si greu de convins. Ce il face pe Berbec sa fie puternic este capacitatea lui de conducere, energie si lipsa de frica. Scorpion Scorpionul are o personalitate foarte puternica, dar este, de asemenea, diferit prin intensitatea lui fata de celelalte semne zodiacale. Acest lucru este vizibil in mod special la nivel emotional, pasiunea lui il face sa fie de neoprit pana cand nu isi atinge obiectivele dorite. Oamenii nsacuti sub acest semn sunt de obicei foarte critici, usor aroganti si poate fi dificil sa ii faci fata zilnic. In dragoste, are un caracter puternic, este foarte pasional si implicat in relatia cu partenerul sau de viata. Ce il face pe Scorpion sa fie puternic este determinarea, constanta si capacitatea de a-si atinge obiectivele. Rac Desi este cunoscut pentru schimbarile bruste si rapide, Racul este de asemenea o persoana puternica si persistenta. El este foarte sigur pe el, care are incredere in propriile forte, lucruri care ii dezvolta o personalitate ambitioasa atat in viata profesionala, cat si in cea sentimentala. Acesta este foarte exigent cu prietenii si cu partenerul lui de viata si se lauda cu o doza mare de sinceritate, chiar daca asta inseamna sa raneasca sentimentele cuiva. Ce il face pe un Rac puternic este increderea in sine, care il ajuta sa atinga tot ce isi doreste si perfectionismul lor, scrie bzi.ro. Leu Lista se incheie cu unul dintre cele mai puternice semne din intreg zodiacul, adica cu Leul. Cele mai distinctive trasaturi ale sale sunt caracterul dominant, este intotdeauna pregatit sa se perfectioneze si este un lider innascut. Nu se teme sa faca fata adversarilor si au o mare capacitate de a elabora planuri ti strategii care sa il ajute sa isi atinga obiectivele. Forta este ceea ce il face din cand in cand mandru, arogant si incapatanat. Ceea ce face ca un Leu sa fie puternic sutn carisma lui si ambitia de a reusi.