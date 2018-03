VIDEO/DOC/ „Drumuri bune pentru Moldova” sau acţiune populistă cu tentă electorală?

11:00

Acum un an, Eugen se muta, cu întreaga familie, în casă nouă. La semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului i s-a spus că liniile de înaltă tensiune din apropierea blocului sunt deconectate. „Când am aflat că am fost mințiți, nu mai aveam încotro”, spune bărbatul. La fel ca Eugen, în fiecare an, zeci de familii din municipiul Chișinău își riscă viața locuind în case sau blocuri construite în preajma liniilor de tensiune înaltă. Accidentele de... Articolul Cu acte în regulă, dar în pericol. Problema caselor construite de-a lungul liniilor de înaltă tensiune apare prima dată în Site-ul Ziarului Cuvântul - cuvintul.md.