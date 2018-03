Doi moldoveni, prinși în timp ce tăiau ilegal arbori în apropiere de frontieră

15:30

Tradițiile culinare, bucatele tradiționale, tehnicile de preparare a mâncării, dar și de conservare a fructelor și legumelor pe timp de iarnă, trezesc admirația și curiozitatea vizitatorilor de peste hotarele țării. Au confirmat-o și trei bucătari din regiunea franceză Bordeaux – Jean Pierre XIDARAKIS, Franck AUDU și Julien CRUEGE – care au descoperit Mănăstirea Frumoasa din raionul Călărași. În […] The post Trei bucătari francezi au descoperit gustul autentic al Moldovei la Mănăstirea Frumoasa. Au văzut cum se face ”plăcinta cu gâțe” appeared first on Moldova.org.