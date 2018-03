Barcelona fierbe din nou! Aproape 90 de persoane au fost rănite: „Această Europa este ruşinoasă”

20:00

Anul 2018 ar putea fi un an fără vara, aşa cum s-a întâmplat şi în 1815 după erupţia vulcanului Tambora, spune un specialist în fenomene climatologice. „Erupţia vulcanului va cauza un nor de sulf care va duce la dispariţia verii. Sulful are un efect de răcire, un efect distructiv şi duce la această anomalie tehnică,…