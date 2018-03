LIVE // Ședința Primăriei Chișinău

22:30

Conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a luat decizia de a monitoriza strict și de a patrula pe parcursul nopții traseele din nordul și sudul țării. La ora 22.00 responsabili din cadrul IGSU din municipiul Bălți și Cahul vor porni pentru a verifica dacă nu au rămas oameni în autoturisme împotmoliți pe drumurile locale și traseele naționale. Salvatorii vor avea la îndemână tehnică de tracțiune sporită și vor ajunge pe toate porțiunile de drum cu acces dificil. Scopul patrulării nocturne a pompierilor este de a preveni blocarea mijloacelor de transport. Mai mult, angajații IGSU vor ajunge pe drumurile locale din localitățile de nord și sud a țării unde ar putea găsi mașini derapate de pe traseu. Pe parcursul ultimelor zile salvatorii au avut zeci de intervenții pe drumurile din raioanele Căușeni, Nisporeni, Ungheni, Soroca, Bălți, mun. Chișinău dar și UTA Găgăuzia. Acțiuni de patrulare a traseelor dificile au fost efectuate și în noaptea de 18 spre 19 martie cînd conducerea IGSU în frunte cu general –maior Mihail Harabagiu a monitorizat și patrulat traseele din Hâncești, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă dar și drumul de acces spre vama Leușeni.