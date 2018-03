/VIDEO/ Incendiu într-un mall din Rusia: Cinci morți, 30 răniți și 35 persoane dispărute

19:50

Anul Centenar! Basarabia Pământ Românesc! #romania#mareaunire1918#republicamoldova#noisuntempoporul#unire#romanidepretutindeni#pman# A post shared by Maria Plugaru (@marillyn20) on Mar 25, 2018 at 8:41am PDT #pman #100ani ️ A post shared by Mircea Bass (@mirceabass) on Mar 25, 2018 at 3:50am PDT #unire #100ani A post shared by lorica vidaico (@lorica_vidaico) on Mar 25, 2018 at 5:16am PDT Sărbătorim cei […]