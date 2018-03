Cel mai ciudat hotar din lume se află în Europa. Dacă nu ești atent, nu realizezi că ai pășit într-un alt stat// VIDEO

14:20

Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a ex-președintelui și ex-vicepreședintelui UNIBANK, ex-șefului Direcției finanțe și ex-șefului Direcției juridice. Învinuiților li se incriminează faptul că, în perioada 2013-2014, deținând funcția de membri ai Comitetului de creditare al băncii, încălcând regulamentele interne și actele normative […] The post Patru șefi de la UNIBANK, trimiși în judecată. Au eliberat cu încălcări 4 credite, în valoare de 16 mil. dolari și 15 mil. euro appeared first on Moldova.org.