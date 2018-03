Noua lege privind energia regenerabilă intra în vigoare

12:30

Planeta s-a întunecat aseară. Mai multe ţări, printre care şi Moldova, au marcat ieri Ora Pămîntului.Autorităţile, agenţii economici, dar şi simplii cetăţeni au fost îndemnaţi să stingă lumina pentru 60 de minute, în intervalul orelor 20.30 - 21.30. Acţiunea are drept scop sensibilizarea oamenilor faţă de resursele energetice. "An de an constatăm că în decursul unei ore, cînd se derulează