A murit cântăreaţa Lys Assia, primul câştigător Eurovision

14:10

(update 14:00) Manifestanții din Piața Marii Adunări Naționale au adoptat Proclamația Marii Adunări Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru.(update 13:17) Deputata PLDM, Maria Ciobanu: Basarabia vrea la țara mamă. Rușine Parlamentului de la Chișinău că nu au dorit organizarea unei ședințe solemne. Vor ei sau nu, dar oricum idealul nostru comun va fi realizat.(update 13:10) Aflat în arest la domiciliu, ex-primarul Dorin Chirtoacă, vorbește manifestanților despre realizările sale și a partidului Liberal: În 2007 am mers să depunem flori și am fost arestați, am sărbătorit Unirea fiind arestați. Am construit la gară monumentul în memoria victemelor deportărilor comuniste. Unire!