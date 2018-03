Cea mai mare manifestație unionistă de la independența Republicii Moldova. Mii de oameni sunt așteptați astăzi, la Marea Adunare Centenară

09:45

TAUR Un ajutor neaşteptat. În acest weekend cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta involuntar sau dezinteresat să rezolvi o problemă de sănătate sau din domeniul sănătăţii. Mare atenţie la legăturile amoroase – poţi fi tras(ă) pe sfoară – ceea ce nu-i prea greu, sa fim cinstiţi! In acest prim weekend din zodia Berbecului poţi avea succes in domeniul realţiilor sociale, în familie, în cuplu – ai ceva mai multă energie psihică dacât în mod normal. Incearcă să reduci cheltuielile nesăbuite. Mici probleme de sănătate – probabil dureri de gât, anemia sau „anestezia” de iarnă capricioasă, târzie. Trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii. GEMENI Acest weekend este o perioadă perfectă să te bucuri de deliciile filosofiei „stau şi nu fac nimic”. Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos, dar nu şi norocos. Aceasta primă parte a zodiei Berbecului, din care face parte şi acest weekend, îţi aduce surprize, dintre care unele chiar plăcute. Sâmbătă poţi face mici schimbări, acasă şi în curte (dacă ai curte) scurte călătorii. O conjunctură astrală ceva mai deosebită face ca perioda în discuţie să fie benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Duminică poţi să primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Culmea este că şi duşmanii te ajută – probabil nu te mai vorbesc de rău o perioadă, sau nu mai contezi în matematica lor! RAC Sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul primei zile a weekendului, adică sâmbătă seara, te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la un proiect – probabil că este ziua de naştere a unui Berbec sau onomastica vreunui prieten. Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte decente, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poti sa te intalnesti cu o persoană deosebită şi atfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism. LEU Sâmbătă este o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Sigur nu o să le faci tu pe toate, dar zodia Leului are o mulţime de nativi, aşa că, pe total, pe zodie, programul o să fie executat. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente din familie, din cuplu. Din punct de vedere emoţional ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Oricum, până la sfârşitul weekend-ului te retragi din nou în sălaşul tau ca să mârâi la persoanele care nu îţi plac. Duminică este o zi favorabilă, mai putin in ceea ce priveste calatoriile. Stai acasa şi ocupa-te de programul tau obişnuit şi stelele spun ca totul o sa fie bine. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii morile zeilor macină încet... dar infinit de fin! Şi nu uita că mâine este o nouă zi, când începe o nouă săptămână. FECIOARĂ Dar, după cum am spus în repetate rânduri : nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu te favorizează la speculaţii financiare. Decât dacă este în familie şi atunci nu se cheamă „speculaţie financiară” ci „şantaj sentimental”. O să aveţi bani pentru cheltuielile curente, ca de obicei, se rezolvă în ultimul minut. Veşti bune de la rude şi prieteni. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îți sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, oglinda conştiinţei lor, cel care spune adevăruri muşcătoare şi mişcătoare. La sfârşitul perioadei, duminică seara, astrele te poate favorizeaza să vezi un spectacol sau un concert deosebit. BALANŢĂ Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Dar nu este nimic personal negativ. Poţi reuşi în acest weekend în activităţi legate de mărfuri, publicaţii, jocuri şi sporturi. Asta dacă doreşti neapărat să „reuşeşti” în ceva, nu uita că weekend-ul a fost dat pentru odihnă, relaxare şi odihnă activă, adică distracţie. In general, începutul zodiei Berbecului îţi este favorabil şi acest weekend nu face excepţie, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Astrele emit „vibraţii favorabile”: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Rezultate relativ bune în domeniul financiar şi al relaţiilor sociale. Totuşi, un sfat dezinteresat: duminică nu frecventa, însă, spaţiile largi, cu multă lume, gen stadioane, gări, mall, cluburi etc. SCORPION Weekend-ul acesta este o perioadă benefică şi revigorantă. Primeşti şi dăruieşti multă afecţiune. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile în şi de familie. Cum ar fi o petrecere de Buna Vestire! Dacă nu ai făcut până acum micile pregatiri de primăvară, ei bine, nu cred că mai ai aşa de mult timp! Cu toată iarna. Aşa că apucă-te de treabă, ai toată sâmbăta la dispoziţie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente sau mici accidente! Atenţie la regimul alimentar şi la băuturile reci, mai ales duminică. Refuză în această perioadă invitaţiile pentru excursii periculoase sau sporturi de iarnă extreme de weekend – pericol de accidente! SĂGETĂTOR Weekend-ul 24,25 martie este un bun prilej pentru un bilanţ adevărat înainte să te apuci de schimbările de primăvară-vară. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Incercă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Cineva, probabil din Vărsător sau din Leu încearcă să profite de bunele intenţii pe care le arăţi, aceasta sâmbătă, cel mai probabil. Nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament sau să faci vreo promisiune. Concentrează-te numai pe treburile de rutină de sâmbătă şi duminică şi nu lăsa să fii deranjat din programul tău. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun cheltuieli. Întotdeauna există o legătură între o dorinţă şi achiziţionarea unui obiect, aşa că, uneori şi acum este cazul, satisfacerea unor dorinţe mari se poate realiza cu sume mici. CAPRICORN Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara de sâmbătă favorabilă relaţiilor sociale sau de amor. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri! Rezolvă cu multa calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat mai multe probleme decât certurile şi conflictele. Aceste două zile din zodia Berbecului constituie o perioadă care îţi este favorabilă la bani – câştiguri mici, dar necesare. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Succese neaşteptate sau nu chiar asa de surprinzatoare în carieră. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt preponderent favorabile. Nu te lăsa impresionat(ă) de ceea ce se discută, de bîrfă, intrigi sau... modă. Nu-ţi lăsaţi interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor, sau rudelor. VĂRSĂTOR În acest weekend pune-te pe treabă cu multă hotărâre şi tenacitate. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi că nu reusesti, schimba modul de abordare ! Nativii care care posedă ceva talente au o perioadă de creaţie foarte bună în acest weekend. Sâmbătă aduce, poate, o uşoară îmbunătăţire a situaţiei materiale, sau măcar o promisiune în acest sens. Nu te implica în conflicte deschise cu semne de apă şi de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o informaţie nu aşa de bună. Atenţie la cumpărături, mai ales duminică la prânz. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! PEŞTI Protejează-ţi sănătatea, evită oboseala şi fii selectiv în ceea ce mănânci. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile, fie în afaceri, fie în dragoste sunt rare, dar exista. Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau al rudelor. Perioada este benefică şi poate aduce realizări şi noroc. Partea consistentă a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea caracteristică a zodiei, mai ales când este vorba de alimente exotice sau cosmetice străine. Atenţie la relaţiile de familie sau cu prietenii – se declanşează o mică criză care poate sfârşi (aproape) prost. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, anturajului, în general - te poți simţi foarte bine şi așa poți evita şi momentele tensionate.