În această noapte trecem la ora de vară

22:15

Din cauza zăpezii, un troleibuz a rămas blocat pe strada Calea Orheiului. Unitatea de transport a fost împinsă de călători. Pozele au fost postate pe rețelele de socializare. foto: Facebook (‎Пётр Кравцов) Ulterior, au patinat și s-au oprit în pantă alte câteva troleibuze, camioane, dar și mașini. În jurul orelor 17-18, în zonă s-au creat cozi kilometrice care s-au extins pe trei străzi. Șoferii au mers bară la bară, timp de aproape o oră, pe strada Calea Orheiului, Petricani și Calea Moșilor. foto: moldova24.info Situație similară s-a înregistrat și pe alte artere ale Capitalei. Menționăm că, astăzi, în Capitală a nins încet toată ziua. The post Mai multe troleibuze, camioane și mașini au patinat în panta de pe Calea Orheiului. S-au creat cozi kilometrice pe trei străzi appeared first on Moldova 24.