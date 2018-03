Un camion încărcat cu borcane a derapat pe traseul Chișinău-Leușeni. Polițiştii i-au acordat ajutor şoferului

19:45

Premierul Pavel Filip a avut astăzi o întrevedere cu directorul general al companiei Kaufland România, Marco Hößl și directorul proiectului în Moldova, Dona Răpciugă. Reprezentanții Kaufland au menționat că au demarat activitățile necesare începerii construcției primelor trei magazine în municipiul Chișinău, iar ulterior rețeaua va fi extinsă și în afara capitalei. Compania intenționează să investească peste 100 de milioane de euro în primii trei ani de activitate în Republica Moldova. Totodată, vor fi create cel puțin 1000 de locuri de muncă în următorii 5 ani. În același timp, în viitor compania planifică să investească câte 30-50 de milioane de euro anual. Prim-ministrul Pavel Filip a menționat că venirea pe piață a unui investitor atât de important deschide calea și pentru alți investitori străini, la felsporește competitivitatea operatorilor locali. „Până la urmă are de câștigat cetățeanul. Interesul nostru este ca oamenii sa aibă acces la produse calitative și să fie deserviți la cel mai înalt nivel”, a spus premierul. Kaufland este una dintre cele mai mari companii de comerț cu amănuntul din Europa, cu peste 1250 de magazine în șapte țări. Pavel Filip a evidențiat acțiunile deja întreprinse pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, printre care reducerea numărului instituțiilor de control, simplificarea procedurilor de raportare, reducerea numărului actelor permisive, punerea în aplicare a conceptului de Ghişeu unic, precum și lansarea reformei legislației muncii. Reprezentanții Kaufland au salutat măsurile întreprinse de Guvern pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. Totodată, ei au apreciat activitatea platformei Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, care ajută oamenii de afaceri să depășească provocările la nivel procedural și legislativ. În acest sens, premierul a reiterat deschiderea pentru dialog, exprimând convingerea că temele rămase pe agenda investitorilor vor fi soluționate, inclusiv cu susținerea și expertiza Consiliului Economic. The post Kaufland anunță investiții de peste 100 milioane de euro și crearea a 1000 de locuri de muncă în Moldova appeared first on Moldova 24.