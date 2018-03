Rusia reacţionează după poziţia adoptată de UE în cazul Skripal

12:20

În ultima perioadă, piața criptovalutelor a devenit tot mai largă și solicitată în Republica Moldova. Peste tot pot fi găsite anunțuri de schimb, cumpărare, vânzare a acestor valute. Desigur, cea mai populară monedă virtuală este Bitcoin, dar care, în același timp, a arătat că are o volatilitate mare într-o perioadă scurtă de timp. Totuși, lumea se aventurează în astfel de tranzacții, chiar dacă Banca Națională a Moldovei a venit în repetate rânduri cu avertismente că riscul este unul enorm, pentru că acest segment nu este reglementat prin lege. După ce am consultat legislația și am făcut mai multe solicitări instituțiilor de resort, vedem că piața criptovalutelor ar putea lua locul zonelor offshore sau un fel de "gaură neagră", unde funcționarii sau demnitarii pot să-și ascundă banii obținuți ilegal şi fără a putea fi verificați.