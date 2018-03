La Cahul se desfășoară campionatul național de haltere

16:00

Un moldovean și-a bătut partenera într-un parc chiar sub privirile fiicei lor Un moldovean în vârstă de 33 de ani a fost arestat de către poliția din Pavia, Italia, sub acuzația de vătămare corporală gravă. Asta după ce bărbatul și-a luat la pumni partenera chiar într-un parc din centrul vechi din Pavia, iar martoră la toată scena a fost fiica celor doi de doar 1 an și 2 luni. O femeia a observat cum bărbault o bătea pe femeie și a anunțat imediat poliția. Polițiștii au intervenit imediat și l-au încătușat pe agresor. Victima a fost transportată la spital, unde a primit îngrijirile necesare și va avea nevoie de 30 de zile pentru a-și vindeca rănile. Femeia a povestit oamenilor legii că bărbatul a apucat-o de gât și mai apoi a început să o lovească cu pumnii. Potrivit ei, comportamentul agresiv al partenerului ei dura de un an. Sursă: stirilocale.md