Prima organizație studențească din România care semnează Declarația de Unire

Peste 100 de cercetători și profesori din România (Iași, București, Cluj-Napoca, Constanța, Târgoviște, Sibiu), Republica Moldova (Chișinău), Austria, Elveția, Franța, Germania, Italia și SUA vor aborda tematica Marii Uniri de la 1918 în cadrul unei conferințe care va avea loc la Iași, în perioada 22-25 martie. Conferința va fi structurată în două secțiuni: Premisele Marii