Între legionarism deghizat şi naţionalism-autoritar

Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a iesit din arest preventiv, dar pus sub supraveghere juridică în cadrul anchetei privind suspiciuni de finantare a campaniei pentru prezidentialele din 2007 de catre Libia lui Muammar Gaddafi, anunta agentia France Presse. Sarkozy, presedinte al Frantei in perioada 2007-2012, a fost retinut marti dimineata, in Biroul anticoruptie (Oclciff) din Nanterre, in apropiere de Paris, și a fost pus sub acuzare pentru că ar fi acceptat de la Gaddafi, in mod illegal 50 de milioane de euro pentru campania sa electorala, dublu de cit permite legislatia electorală franceza. Potrivit legislației franceze judecatorii urmeaza sa decidă acum dacă fostul președinte va apare în fata unui tribunal pentru a fi judecat, sau dacă cazul va fi închis.