R.Moldova trece la ora de vară: La noapte, ceasurile vor fi date cu o oră înainte!

19:50

Statul american Mississippi a adoptat cea mai dură lege anti-avort din Statele Unite. Avortul este interzis după 15 săptămâni de sarcină, indiferent dacă este vorba despre viol sau incest. Singura excepţie este permisă dacă viaţa mamei e în pericol. Medicii ginecologi care fac avorturi după cele 15 săptămâni riscă să-şi piardă dreptul de a profesa. […] The post Statul american Mississippi a adoptat cea mai dură lege anti-avort din Statele Unite appeared first on Moldova.org.