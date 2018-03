Colegiul disciplinar al judecătorilor are doi membri noi

19:20

Ministerul Apărării a anunțat astăzi că planul de acțiuni privind profesionalizarea Armatei Naţionale este aproape finalizat şi urmează a fi aprobat la nivel de Guvern. Acest plan de acțiuni prevede eliminarea treptată a serviciului militar obligatoriu. Implementarea planului de acţiuni respectiv va fi iniţiată odată cu demararea următoarei campanii de încorporare din toamna anului curent. […]