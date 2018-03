Ministrul Justiției: Magistraţii trebuie să recapete încrederea cetățenilor prin promovarea deciziilor echilibrate și prin eradicarea corupției

17:50

ZdG: Uleiul de palmier, camuflat în produsele de panificație din Moldova R. Moldova importă anual mii de tone de ulei de palmier, folosite ulterior de producătorii autohtoni în prepararea unor produse alimentare. În timp ce cantitatea uleiului de palmier utilizată în pregătirea torturilor, bomboanelor și altor produse de patiserie și panificație este mai mare în raport cu alte tipuri de uleiuri, de cele mai multe ori, agenții economici nu specificăpe ambalaj ce fel de ulei este utilizat, indicând doar „ulei vegetal”, iar în cazul celor care indică – nu se specifică dacă uleiul de palmier este din fruct, sau din sâmburi, ultimul având un impact nociv asupra sănătății, scrie Ziarul de Gardă. Uleiul de palmier poate fi de două tipuri: cel produs din fructul arborelui, cel produs din sâmburi sau, și mai rău, este uleiul produs prin dezodorizarea uleiul extras din fruct. „Uleiul de palmier din fruct are o culoare roșie și, după gust, se aseamănă cu dovleacul sau cu morcovul, deoarece conține aceeași substanță antioxidantă – betacoratenul. Astfel, consumul uleiul de palmier veridic, dar care este mai scump, aduce și beneficii pentru sănătate, având efect antioxidant pronunțat. În plus, uleiul veridic este mai bogat în vitamina E, vitamina A și are o consistență mai stabilă,conținând în mare parte acizi grași și săturați. Din această cauză, acesta este utilizat în patiserie, fiind mai stabil la temperaturi ridicate. Producătorii, însă, ca să obțină un produs mai ieftin și să investească mai puțin, utilizează fie ulei mai ieftin, din sâmburii arborelui de palmieri, sau chiar uleiul de fruct dezodorizat”, ne spune Maria-Victoria Racu, medic nutriționist, precizând că, prin studii medicale, s-a demonstrat că uleiul dezodorizat crește riscul bolilor cardiovasculare, deoarece se depune sub formă de grăsimi în jurul organelor, aducând și daune metabolice organismului. De aceea, atunci când dorim să procurăm ulei de palmier, ar trebui să ne informăm care este originea acestui ulei, care este calitatea. Dacă aceste informații lipsesc, trebuie să ținem cont de faptul că uleiul din sâmburi este fără culoare și fără miros, comparativ cu uleiul din fruct, care are culoarea și mirosul dovleacului, fiind mai consistent. Orice ulei utilizat, dacă este rafinat,pierde o mare parte din vitamine și din beneficiile acestuia. Lider mondial la consum „Timp de secole, grăsimea de pe farfuriile noastre a provenit de la animale: unt, brânză, untură, carne, ouă. Semințele și fructele bogate în ulei (floarea soarelui, măsline, rapita, nuci) completau acest aport. De câteva decenii, însă, uleiul de palmier a luat un loc fruntaș pe masa noastră. De ce? Pentru că este cel mai ieftin și mai productiv din lume!”, explică pe o rețea de socializare, Mihaela Bilic, nutriționist din România. Experta susține că, pentru a obține 10 tone de grăsime, e nevoie de 1,2 hectare de palmieri, 6 hectare de rapiță sau floarea soarelui și 8 hectare de măslini. Dacă ar trebui să asigurăm rația calorică a 100 de persoane timp de un an, am avea nevoie de un singur hectar cu palmieri comparativ cu 3 hectare de porumb, 5 – […] Record ZdG: Uleiul de palmier, camuflat în produsele de panificație din Moldova apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.