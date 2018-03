Premierul Pavel Filip a felicitat rezidenții ZEL Bălți și administrația zonei cu prilejul împlinirii a 8 ani de activitate

20:30

De la 1 aprilie curent, pensiile pentru limită de vârstă și cele de dizabilitate vor fi indexate cu 6,6%, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Executiv. Astfel, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă se va majora cu 96,36 de lei, pensiile de dizabilitate vor spori în medie cu 75,82 lei, cele de urmaș - cu 50,49 lei, iar pensia participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl va crește în medie cu 201,31 lei. În total, pensii mai mari vor primi circa 715 mii de persoane. În prezent, pensia minimă pentru limită de vârstă este în valoare de 961 de lei, iar după indexare va constitui 1025 de lei, echivalentul cuantumului venitului lunar minim garantat. Totodată, în scopul continuării implementării reformei sistemului de pensionare, Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi modificări la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. În particular, proiectul prevede actualizarea coeficienților cumulativi de indexare a pensiilor, precum și specificarea coeficienților de valorizare a venitului asigurat pentru anul 2017, care vor fi luați în considerare la calcularea pensiilor începând cu 1 aprilie 2018. De asemenea, în Regulament este stipulată realizarea anticipată a ultimelor etape de valorizare a pensiilor. Amintim că începând cu 1 aprilie 2018 vor fi majorate (valorizate) pensiile pentru limită de vârstă şi pensiile de dizabilitate stabilite în anii 2012-2013. Pensiile pentru limită de vârstă se vor majora în medie cu 272 lei (+21%) lunar (50 mii beneficiari), iar pensiile de dizabilitate se vor majora în medie cu 253 lei (+29%) pentru 6 mii de beneficiari. Cumulativ cu indexarea, aceste pensii vor crește în medie cu 27-35%. Totodată, de la data de 1 octombrie 2018 vor fi majorate și pensiile stabilite în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 martie 2017. Astfel, pensiile pentru limită de vârstă se vor majora în medie cu 325 lei pe lună, iar pensiile de dizabilitate se vor majora în medie cu 300 lei. De majorări vor beneficia circa 109 mii de persoane. În context, prim-ministrul Pavel Filip a accentuat importanța ambelor proiecte pentru populație. „Pentru că a mers bine și am avut creștere economică și avem o creștere a veniturilor și în fondul social, am avut posibilitatea să valorizam pensiile în totalitate, pentru toți anul acesta”, a spus prim-ministrul.