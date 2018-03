Accident grav la Ștefan Vodă: trei maturi și un copil, transportați la spital

15:45

Țara noastră își dorește un dialog și o colaborare normală cu Federația Rusă. Despre aceasta a declarat ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi în cadrul conferinței de presă dedicate vizitei viceministrului rus de Externe Grigori Karasin. Ulianovschi a declarat că Moldova face un pas spre îmbunătățirea dialogului dintre cele două țări și a dispus revenirea ambasadorului Andrei Neguță la Moscova. În schimb, țara noastră se așteaptă la încetarea abuzurilor comise de serviciile speciale ruse față de oficialii moldoveni. „Am reiterat în cadrul dialogului solicitarea către partea rusă referitor la necesitatea soluționării și depășirii situației existente, precum și excluderii pe viitor a cazurilor de abuz și presiuni asupra cetățenilor moldoveni, inclusiv a oamenilor politici și oficialilor din țara noastră”, a declarat ministrul Tudor Ulianovschi. Acesta a adăugat că țara noastră este interesată de un dialog bilateral cu Federația Rusă și îl trimite la Moscova pe ambasadorul Andrei Neguța, chemat la sfârșitul anului trecut pentru consultări. Retragerea a fost motivată prin lipsa de reacții oficiale ale Rusiei la demersurile repetate ale Chișinăului cu privire la hărțuirea și intimidarea persoanelor oficiale și oamenilor politici din Republica Moldova. „Încă o dată vreau să confirm interesul nostru pentru dezvoltarea în continuare a dialogului moldo-rus. Un pas în această direcție este decizia luată astăzi privind revenirea la Moscova în următoarele zile a ambasadorului Republicii Moldova în Federația Rusă, a domnului Andrei Neguță”, a adăugat ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene. La rândul său, viceministrul rus de Externe Carasin a confirmat intenția Moscovei de a soluționa subiectele bilaterale în mod pragmatic, dar și dorința de activizare a dialogului moldo-rus pe toate nivelurile. „Întâlnirea de astăzi a confirmat intenția ambelor părți de a rezolva problemele existente într-un spirit de parteneriat și pragmatism. Se referă atât la contactele politice, cât și la formele practice intersectoriale de colaborare. Un rol pozitiv în acest sens a l-a jucat întâlnirea celor 2 miniștri de externe care a avut loc în luna februarie, la Munchen. Noi suntem pentru o discuție sinceră și nepărtinitoare a tuturor subiectelor legate de cooperarea bilaterală, activizarea dialogului pe toate nivelurile”, a declarat viceministrul de Externe a Federației Ruse Grigori Karasin. Cei doi oficiali au mai convenit asupra cooperării în investigarea Laundromatului, schemei prin are din Rusia, cu implicarea băncilor din Moldova, au fost spălate 22 de miliarde de dolari. The post Încetarea abuzurilor serviciilor speciale din Rusia asupra oficialilor moldoveni, discutată de Tudor Ulianovschi și Grigori Karasin appeared first on Moldova 24.