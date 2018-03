Pavel Filip, la 8 ani de la fondarea ZEL Bălți: Nu există nimic mai important decât să oferim companiilor posibilitatea să-și mărească investițiile

14:00

Formațiunea Partidul Nostru a anunțat că a acționat Banca Națională a Moldovei în judecată pentru nepublicarea Raportului Kroll 2. „Am făcut un demers oficial către guvernatorul Sergiu Cioclea. Am cerut expres să fie făcut public raportul. Am cerut să ne spună dacă persoane oficiale, reprezentanți ai partidelor au intervenit pentru a bloca publicarea Raportului Kroll 2. La 7 martie am primit un răspuns în care ni se refuză publicarea raportului invocând o normă legală privind confidențialitatea”...