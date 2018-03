Mitropolia Basarabiei cere Guvernului să intervină în conflictul din satul Dereneu

09:00

TAUR O veste bună sau profitabilă. Ziua este favorabilă unor proiecte profesionale. Poziţia lui Venus, protectoarea zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică posibil succes şi pe plan sentimental. Mai multe aspecte minor benefice te influenţează în această zi din zodia Berbecului. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil! La un moment dat, pe la prânz, poate de foame, lucrurile îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care poţi adăuga ceaiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. Poţi să treci pe o mâncare de post care îţi place. Trebuie să vezi ce ţi se potriveşte, atât în ceea ce priveşte dieta alimentară cât şi anturajul, prietenii, cunoştiinţele. Fii mai selectiv(ă)! GEMENI Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Gemenilor să rezolve problemele legate de relaţiile cu furnizorii, cu terţii, cu autorităţile, sau cu rude mai îndepărtate. Evită să te enervezi pentru lucruri de nimic. Sigur că este bine să nu te enervezi deloc. Dar poţi?! Dimineaţa, prima parte a zilei, a perioadei, îţi aduce surprize, dintre care unele chiar plăcute. O configuraţie astrală echilibrată face ca perioda în discuţie să fie şi benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Mai greu, puţin mai greu, este cu autorităţile şi cu terţii. Nimic nu mai este cum a fost. Valorile se schimbă, dar pe tine nu te surprinde prea mult. Noul te fascineză şi în bunătatea şi utopia proprie crezi că poate fi mai bine. RAC O zi bună, după o perioadă mai tensionată. Te poţi relaxa, ce a fost mai greu, a trecut! Totuşi, nu lăsa nicio schimbare să te tenteze. Lasă lucrurile aşa cum sunt şi vei avea de câştigat! Mare atenţie la serviciu sau la şcoală – se întâmplă ceva – în registrul benefic. Trebuie, doar, să fii atentă ca să nu pierzi prilejul. In prima săptămână a perioadei poti avea succes in profesie sau meserie, sau la şcoală - ai mai multă energie dacât în mod normal. Un ajutor neaşteptat. Cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat !) sa rezolvi o problemă care îţi părea „misiune imposibilă şi improbabilă”. Incearcă să reduci cheltuielile – se apropie sezonul cald şi nu trebuie să te găsescă nepregătit(ă). Mici probleme de sănătate – probabil dureri de gât. Nu, nu este gripă la modă, este doar neglijenţa ta – că bei rece şi mănânci junk food în oraş! Trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a micilor problemele cotidiene, atât în familie cât şi cu prietenii, scrie evz.ro. LEU Activitatea cotidiană îţi pare mai puţin obositoare. Eşti în creştere de energie în zodia Berbecului, un semn amical, tot de foc. Noi speranţe şi oportunităţi te fac astăzi optimist şi motivat. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare; de asemenea, supravegheză-ţi regimul alimentar și atenție la frig și gheață. Fii la obiect în ceea ce ai de spus. Şi astăzi, ca şi ieri. Evită divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Fii direct şi precis în exprimare, nu exagera cu expresiile bombastice, deoarece pot fi greşit înţelese. Prima jumătate a zilei, dacă te afli unde activezi de obicei şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. FECIOARĂ Pentru un procent din nativi este o zi bună. O zi relaxantă şi plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Aspecte favorabile cumpărăturilor făcute cu bani puţini. Astăzi, se pare că ai o perioada cam slabă, dar cu Marte şi Venus bine aspectate şi o configuraţie astrală mai deosebită, face ca perioda în discuţie să fie totuşi benefică. Tot cam astăzi o să vină nişte facturi şi ai de plătit taxe, impozite, asigurări şi întreţinerea pe trei luni. Full catastrophe – vorba lui Zorba grecul. Cu mult calm, cu ceaiuri calde şi bere rece şi mai ales cu ajutor de unde poţi să cerşeşti nişte bani, se rezolvă. Până la urmă descoperi că toată civilizaţia asta nu-i decât un moft ca să te pună la tras jugul. Ai descoperit apa caldă şi mersul pe jos, ca împăratul mitic chinez Huan! BALANŢĂ Vremea schimbătoare te face sa te iriţi repede. Excesul de energie vitală se poate traduce şi prin nelinişte, nerăbdare şi nervozitate. Fii calm, vorbeşte puţin şi zâmbeşte mult! Astăzi, 22 martie, ai o întâlnire furtunoasă, sau ceva de felul ăsta. În plus pune lucrurile în ordine, pregăteşte casa şi pe tine pentru sezonul cald, pentru primă-Vară. Ceva sport, poate tenis, poate ping-pong (a revenit moda) poate volei in sala cu fetele – nu ţi-ar prinde deloc rău, după activitatea cotidiană, bineînţeles. Sigur, dacă nu eşti din categoria drogaţilor de muncă sau a şantajaţilor de către bancă, care trebuie să muncească de la nouă dimineaţa la nouă seara, spre profitul patronilor şi ruinarea propriei sănătăţi. Ignoră cu superbie regală toate sfaturile bine intenţionate ale părinţilor, prietenilor, colegilor şi profesorilor. Oricum, propria experienţă este mai importantă decât o mie de sfaturi pentru nativii şi mai ales nativele din zodia ta. Drept urmare când o să se întâmple exact ce-au prezis stimabilii, toţi o să-ţi spună: ai văzut, ţi-am zis eu ! Ia-ţi inima în dinţi şi spune-le-o de la obraz : da, mi-ai zis, dar nu m-ai ajutat deloc! Şi, în plus, propria experienţă face mai mult decât zece sfaturi bune. Pentru că cine s-a fript cu supa, suflă şi în iaurt! SCORPION Eşti mai hotărât decât oricând să-ţi respecţi calea ta, promisiunile făcute ţie însuţi. Acest tip de individualism bine temperat te motivează şi dacă nu eşti pe curs de coliziune, prevalezi! Influenţe astrale puternice te ajută în prima jumătate a zilei. Prietenii te sprijină, familia îţi este aproape. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte. Este posibilă oricând o schimbare a situaţiei în bine, atât financiare cât şi sentimentale. Trebuie, însă, să eviţi discuţiile aprinse cu colegii, cu asociaţii şi partenerii, sau în familie. În relaţiile amoroase nu te lăsa astăzi condus numai de impulsul de moment, de hormoni, mai foloseşte şi tehnici verificate, zâmbeşte şi reprimă-ţi pornirile agresive. Numai pentru bărbaţi: cere-ţi scuze cu mult talent, femeile adoră să-ţi ceri scuze! Câştig de bani, probabil nu foarte mulţi, dar suficienţi, asta pentru un procent mic. Finalul glorios al zilei te găseşte încercând să-ţi zugrăveşti apartamentul, sau să-ţi schimbi singur(ă) tapetul în living, sau să faci ceva, orice, în casă. Asta drept început de curăţenie generală de primăvară. Primăvară??? SĂGETĂTOR Sedentarismul nu îţi face deloc bine, nici fizic şi nici pe plan psihic. Astăzi, neapărat la sală sau la bazin, ceva mai târziu, pe seară, când se strânge lumea. Este cazul să devenii ceva mai practic şi ceva mai diplomat, totodată ; numai aşa poţi evita o situaţie albastră spre violet din punct de vedere financiar. Şi, în nici un caz, nu este vorba despre nimic ezoteric, doar bani. Nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu te favorizează. Cu toate aspectele relativ nefavorabile o să ai banii necesari, ca de obicei, totul se rezolvă în ultimul minut. Dar nu, astăzi! Veşti bune de departe. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, adică mediocru. Oricum, oferta este aşa cum este, calitatea este aşa cum este, stelele spun că este greu să găseşti o jumătate pe măsura visurilor. Încearcă astăzi şi în străinătate, poate rezolvi două probleme dintr-o singură lovitură. CAPRICORN O zi prietenoasă, aşa că după program poţi să ieşi în oraş cu... prietenii! Nu fii sever cu propria personă, oferă-ţi prilejuri necesare de distracţie şi relaxare. Fii cumpătat, nu ascet! Nu vă schimbaţi intenţiile şi proiectele profesionale, efortul concentrat aduce succes. Un semn de foc şi unul de pământ îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură, dar numai dacă le ceri ajutorul. Normal şi de la sine înţeles, trebuie să ceri ajutor când eşti în criză! În a doua parte a zilei pentru unii dintre Capricorne perspectiva personală se îmbunătăţeşte într-un mod aproape spectaculos. Te simţi bine şi chiar ai dori să ieşi în oraş la un suc, sau la un spectacol. Perioada îţi este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase. Posibil incident sau accident minor (atentie la bagaje) în timpul unei deplasări sau o veste proastă – pentru Capricornii care sunt pe drum! VĂRSĂTOR Promisiunea succesului te face motivat şi alert. Doar un zvon, dar ce este o lege, dacă nu un zvon trecut prin Parlament! Pentru tine este mult mai important, fiind vorba despre sentimente! Pare a fi o zi bună pentru tine: sănătatea îţi este în general bună, viaţa personală – echilibrată, iar situaţia financiară nu îţi mai pare nesatisfăcătoare. Nu trebuie să exagerezi disensiunile sau divergenţele de opinii cu anturajul, cu colegii şi/sau vecinii. Poţi, pentru o scurtă perioadă de timp, să te izolezi de anturaj, de prieteni, şi să consumi deliciile amorului numai cu noua cucerire. Ceilalţi nu o să-ţi simtă lipsa. Dacă nu ai o nouă cucerire, poţi adapta la situaţia ta, vorba bancului cu Radio Erevan. Aspecte nefavorabile la bani, dar foarte bune la dragoste şi sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes, sigur, dacă Vărsătorii ştiu ce este aceea tenacitate. Un semn de aer, un alt semn de aer, îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Începând de astăzi, pentru Vărsătorii implicaţi în domeniul marilor afaceri, în special financiare, este o bună oportunitate să călătorească şi/sau să poarte corespondenţe semnificative. PEŞTI Astăzi ai dovada că nu ai pierdut timpul degeaba. Hotărârile tale sunt mai mature şi nu te mai laşi influenţat. Ai nevoie, mai pe seară, de o perioadă de relaxare, de „reîncărcat bateriile”! Visurile şi aspiraţiile se pot realiza în aceasta perioadă, mai ales dacă eşti mai comunicativ. Dacă eşti o persoană importantă şi mai ales dacă nu eşti, astăzi nu poţi să apari oricum în public. Şi moda este un mod de comunicare. Eleganţa şi distincţia trebuie sa te caracterizeze. Dar modul suprem de comunicare este sfidarea modei, asta dacă eşti foarte tare. Miliardarii, regii, preşedinţii nu respectă moda. Ei fac moda! Câştig prin titluri de valori, imobiliare, poate şi la afaceri legate de piese de schimb, jucării şi/sau tutun. Trebuie să te bazezi mai mult pe anturaj, mai ales pe cei mai în vârstă şi bine-intenţionaţi, pe seniori, cei care nu mai au de ce să ia parte la „competiţie”, pentru că ori au o poziţie privilegiată ori... nu le pasă! Evită împrumuturile de bani. Păzeşte-ţi sănătatea de schimbările bruşte ale vremii. Poţi face mici modificări, acasă şi la serviciu.