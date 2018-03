VIDEO: Svetlana Cojocaru – “Sunt prima femeie directoare a Institutului de Matematică și Informatică”

15:20

Interpreta Glorya vine în atenţia publicului cu o producție muzicală intitulată “ We Can Do It“ alături de Dj Regard ,(Dardan Regard Aliu). Piesa este o colaborare cu unul dintre cei mai cunoscuţi DJ din Republica Kosovo şi face parte din setul de piese care se vor afla pe albumul lui. Colaborarea dintre noi a luat […]