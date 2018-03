Un bărbat de 36 de ani, ucis în bătăi. Ar fi fost atacat de doi consăteni cu o lopată

11:20

În ședința de pe 20 martie, CEC a creat circumscripțiile electorale. Până pe 30 martie, Comisia urmează să constituie consiliile electorale de circumscripție electorală de nivelul al doilea (mun. Chișinău și Bălți), iar până pe 10 aprilie curent vor fi constituite consiliile electorale de circumscripție electorală de nivelul întâi (com. Leușeni, s. Nemțeni, com. Volovița, com. Jora de Mijloc, și com. Pîrliţa).