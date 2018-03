Jurist: Veaceslav Negruța critică Prima Casă pentru că nu a citit legea actualizată

14:20

În Ungaria, sute de locuințe au rămas fără curent electric, din cauza ninsorilor. Nordul Franței a fost sub cod portocaliu de ninsoare.Autoritățile au emis alertă de avalanșă în anumite zone. Dar vremea rea a dus și la apariția unor căsuțe ca-n povești: s-a întâmplat în Danemarca, la malul mării, transmite tvr.ro.Cel de-al doilea val de ninsori și frig din ultimele săptămâni i-a afectat în special pe locuitorii din sud-vestul Angliei. Codul roșu emis de meteorologi pentru aceste regiuni a determinat autoritățile să închidă școlile și mai multe șosele. A fost afectat și traficul aerian.Iarna s-a întors și în Franța. A nins la Paris, iar 13 regiuni din nordul țării și Normandia au fost plasate sub cod portocaliu din cauza zăpezii și a ploii înghețate.La Veneția, ninsoarea a lăsat gondolele la mal.E cod roșu de ninsoare și viscol în Ungaria. Unde nu a nins, a căzut ploaie înghețată.