Lecție publică pentru studenți despre munca echitabilă

13:30

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunţat astăzi Cod Galben de temperatură medie scăzută, care va fi valabil în perioada 22-24 martie, transmite MOLDPRES. Conform meteorologilor, în intervalul de referinţă se va menţine o temperatură medie cu 6-11 grade Celsius sub valorile normale climatice. Astfel, în următoarele zile valorile termice în medie pe ţară vor fi sub zero, cel mai frig fiin