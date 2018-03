Profesorii de la Gimnaziul Călmățui, raionul Hîncești, au semnat Declarația de Unire cu România

12:10

Cercetatorii de la Centrul pentru Legislatie si Politica de Mediu din Yale (Yale Center for Environmental Law & Policy, YCELP), impreuna cu colegii lor de la Universitatea Columbia, au clasat diverse tari in Raportul privind performanta mediului inconjurator, in functie de performanta lor in ceea ce priveste problemele de mediu cu prioritate ridicata. Calitatea apei …