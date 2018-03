Polonia vrea să obţină compensaţii pentru distrugerile suferite în Al Doilea Război Mondial

12:10

În ședința de ieri, 20 martie 2018, Comisia a creat circumscripțiile electorale.Pînă pe 30 martie 2018 CEC urmează să constituie consiliile electorale de circumscripție electoralăde nivelul al doilea (mun. Chișinău și Bălți), iar pînă pe 10 aprilie curent vor fi constituite consiliileelectorale de circumscripție electorală de nivelul întîi (com. Leușeni, s. Nemțeni, com. Volovița,com. Jora de Mijloc, și com. Pîrliţa).După constituire, consiliile electorale de circumscripție urmează să stabilească data, locul și timpulprimirii documentelor pentru înregistrarea candidaţilor, anunțînd despre aceasta nu mai tîrziu de 24de ore după adoptarea hotărîrii. Termenul limită pentru depunerea actelor pentru înregistrareacandidaților la funcția de primar este 19 aprilie 2018.