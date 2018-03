În baza titlurilor executorii, Guvernul va transfera către CMC 15 mln. lei pentru compensarea valorii averilor confiscate

14:45

Uleiul de palmier poate fi de două tipuri: cel produs din fructul arborelui, cel produs din sâmburi sau, și mai rău, este uleiul produs prin dezodorizarea uleiul extras din fruct, scrie Ziarul de Garda. „Uleiul de palmier din fruct are o culoare roșie și, după gust, se aseamănă cu dovleacul sau cu morcovul, deoarece conține aceeași substanță antioxidantă – betacoratenul. Astfel, consumul uleiul de palmier veridic, dar care este mai scump, aduce și beneficii pentru sănătate, având efect antioxidant pronunțat. În plus, uleiul veridic este mai bogat în vitamina E, vitamina A și are o consistență mai stabilă, conținând în mare parte acizi grași și săturați. Din această cauză, acesta este utilizat în patiserie, fiind mai stabil la temperaturi ridicate. Producătorii, însă, ca să obțină un produs mai ieftin și să investească mai puțin, utilizează fie ulei mai ieftin, din sâmburii arborelui de palmieri, sau chiar uleiul de fruct dezodorizat”, ne spune Maria-Victoria Racu, medic nutriționist, precizând că, prin studii medicale, s-a demonstrat că uleiul dezodorizat crește riscul bolilor cardiovasculare, deoarece se depune sub formă de grăsimi în jurul organelor, aducând și daune metabolice organismului. De aceea, atunci când dorim să procurăm ulei de palmier, ar trebui să ne informăm care este originea acestui ulei, care este calitatea. Dacă aceste informații lipsesc, trebuie să ținem cont de faptul că uleiul din sâmburi este fără culoare și fără miros, comparativ cu uleiul din fruct, care are culoarea și mirosul dovleacului, fiind mai consistent. Orice ulei utilizat, dacă este rafinat, pierde o mare parte din vitamine și din beneficiile acestuia. De câteva decenii, uleiul de palmier a luat un loc fruntaș pe masa noastră. De ce? Pentru că este cel mai ieftin și mai productiv din lume!”, explică pe o rețea de socializare, Mihaela Bilic, nutriționist din România. Citește continuarea pe Ziarul de Garda.