ZdG: Uleiul de palmier, camuflat în produsele de panificație din Moldova

15:10

Trei raioane din Republica Moldova, după numărul populației, fac cât cel mai mic județ din România (Statistici) Potrivit unei statistici, trei raioane din Republica Moldova Ungheni, Nisporeni și Călărași împreună fac cât cel mai mic județ din România, după numărul de locuitori. Ungheniul se numără printre șase raioane din țară cu cel mai mare număr de populație, peste 100 de mii de locuitori. Potrivit datelor din Registrul de Stat al Populației, raionul Ungheni, cu 121491 de locuitori, se situează pe locul patru, după raioanele: Orhei – 131 105, Hâncești – 130 339 și Cahul – 128 971. Celelalte două raioane cu o populație de peste 100 de mii de locuitori sunt situate chiar în preajma Chișinăului. Este vorba de Ialoveni – cu 111 619 locuitori, și Strășeni – 101 596, scrie expresul.md. Raioanele Călărași și Nisporeni se află în eșalonul de centru: cu o populație ce nu depășește 100 de mii de locuitori, dar nici mai mici de 50 mii. Astfel, raionul Călărași are în present o populație de 81236 de locuitori, iar Nisporeniul – de 70302. Aceste cifre includ atât persoanele cu viză de reședință, cât și pe cele care au declarat domiciliul într-un raion sau altul, precum și cele în proces de migrație internă. Situația democrafică e cu totul alta, dacă s-ar lua în calcul doar pesoanele cu viză de reședință. Atunci, raionul Ungheni ar număra 105014 locuitori, raionul Călărași – 72938, iar raionul Nisporeni – 62228. Dacă facem comparație cu județete din România, astfel, municipiul Iași, înfrățit cu Ungheniul, are o populație de 318871, iar județul Iași – 842601de locuitori. Un alt frate al Ungheniului, Cluj-Napoca, are o populație de 303047 de locuitori, iar județul Cluj – 693409. Municipiul Vaslui, situat la aproximativ 120 de kilometri de Nisporeni, are o populație de 55407 locuitori, iar județul, înfrățit cu raionul Nisporeni – 395499 de locuitori. Municipiul Lugoj, înfrățit cu Nisporeniul, are o populație de 47445 de locuitori, iar județul Timiș, în care se află și Lugojul, are 683540 de locuitori. Municipiul Călărași din România, înfrățit cu orașul Călărași din Republica Moldova, are 65181 de locuitori, iar județul – 285050. Județul Prahova, înfrățit cu raionul Călărași, are o populație de 802016, iar municipiul de reședință, Ploiești – 223470 locuitori. Cel mai mic județ din România după numărul populației este Covasna. Dar numărul locuitorilor de aici e doar cu 53 de mii mai mic decât populația totală a celor trei raioane: Ungheni, Nisporeni, Călărași, luate împreună. Sursă: unimedia.info Record Trei raioane din Republica Moldova, după numărul populației, fac cât cel mai mic județ din România (Statistici) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.