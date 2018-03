Heidi Klum a făcut furori cu un video în lenjerie intimă

10:50

Când bunicul are o avere de peste 4 miliarde de dolari, nepoţica are parte de cea mai luxoasă aniversare. Tamara Ecclestone i-a serbat ziua micuţei Sophia, care a împlinit la 17 martie vârsta de 4 ani. Din meniu nu au lipsit clovni, ponei, zebre şi munţi de cadouri, scrie click.ro Sophia nu are decât 4 […] Articolul Cel mai răsfăţat copil al planetei, aniversare cu mii de cadouri apare prima dată în Altfel.md.