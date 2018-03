VIDEO// DE ce a fost adusă la șefa DNA Laura Codruța Kovesi să dea explicații la Consiliul Superior al Magistraturii din România

10:45

Dar care sunt aceste femei? Ei bine, ele sunt nascute in urmatoarele 3 zodii: Leu Femeia nascuta in zodia Leu este o luptatoare. O justitiara. Cand isi simte atacat teritoriul e in stare sa se bata cu oricine, chiar daca nu e o lupta de la egal la egal. Dar cu siguranta va invinge. Isi tine familia aproape, iar fata de partener este usor posesiva. E devotata in dragoste si e in stare sa mearga pana in panzele albe pentru cel de langa ea. Se sacrifica de bunavoie daca simte ca iubirea i-o cere. Scorpion Femeia Scorpion este o iubita si o sotie de nadejde. Este frumoasa, astfel ca orice barbat se mandreste cu ea. Este sexy, facandu-si partenerul sa se bucure de farmecele sale. Cand se indragosteste, femeia Scorpion devine extrem de apriga, fiind gata sa lupte prin orice mijloace pentru a-si apara dragostea. Cine indrazneste sa se apropie de partenerul sau se va alege cu o razbunare crunta si un dusman de moarte. Capricorn Femeia Capricorn se imparte perfect intre familie si cariera. Are o abilitate aparte de a face fata cu succes ambelor sale meniri. Cand iubeste, e foarte hotarata, astfel ca ajunge capabila sa mute si muntii din loc pentru partenerul sau. Iar cel care o are alaturi se poate considera un noroco, pentru ca nativa aceasta nu va precupeti niciun efort pentru a-l face fericit. Desi pare o visatoare, este chiar o buna gospodina, potrivit ele.ro.