VIDEO: Fara educatie financiara, o protectie reala a consumatorului este greu de obtinut!

Putin peste 20 mii de lei pe an ar fi pretul unui pachet optim de produse de asigurare pentru un cetatean al Republicii Moldova, arata un studiu realizat de portalul specializat www.xprimm.md, in baza informatiilor furnizate de asiguratorii moldoveni, centralizate de catre o companie de brokeraj in asigurari. A fost luat in considerare un pachet de sase produse de asigurare, respectiv auto (RCA+CASCO), o asigurare de locuinta, una de calatorie in strainatate, o polita de sanatate si respectiv o asigurare de viata. Acestea sunt produsele cele mai frecvent achizitionate de catre clienti, fiind si cele mai promovate de catre asiguratori.