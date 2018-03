(foto) Uniunea Europeană a oferit Poliției Naționale din Republica Moldova 42 de automobile noi

12:01

Săptămâna asta am dat la zăpadă cât nu am dat de când sunt în Chișinău. Deja nu mai am unde să o depozitez. Și nu m-am supărat, nu am cerut nimănui să vină sa îmi curețe curtea. Am făcut ce am simțit că este normal. Am muncit pentru mine. Și nu m-am plâns de asta.… Articolul Opinie: De ce nu se plânge nimeni de zăpadă? apare prima dată în Telegraph Moldova.