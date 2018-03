Diacov: Limba de stat în Republica Moldova este limba română

08:50

Horoscop 21 martie 2018. O zi cu bani, noroc și iubiri pătimașe. Informații la zi pentru toate zodiile, potrivit teotrandafir.com: Berbec – Horoscop 21 martie 2018 Ai impresia ca s-a aliat un intreg grup de persoane impotriva ta, care vor neaparat sa te dea la o parte, numai ca ei nu-si dau seama ca nu le merge atat de usor conspiratia. Esti, cel putin acum, mai puternic decat ei, mai sigur pe tine, cu o mai mare incredere in fortele proprii, ceea ce de obicei nu se intampla, dar probabil ai un as in maneca de care vei profita la momentul oportun pentru a-ti inlatura rivalii. Degeaba fac ei pact de coalizare impotriva ta si zambesc rautacios ca te vor invinge, pentru ca esti, de departe, mai sigur pe pozitie, gata sa lupti pentru drepturile tale. Taur – Horoscop 21 martie 2018 A fi singur nu e deloc atat de rau pe cat suna, pentru ca azi alegi de buna voie azi izolarea. Ai nevoie de multa liniste. Poate te pregatesti sufleteste pentru o mare confruntare, cum ar fi un proiect de serviciu foarte important, un examen sau un eveniment in viata personala cu conotatii emotionale majore, si nu te poti concentra eficient daca in jurul tau e galagie si agitatie. Ai dori sa dispara toti din jurul tau pentru o zi ca sa te ocupi doar de propriile interese. Citesti, studiezi, meditezi, dormi, toate acestea te pun in legatura cu sinele tau cel mai profund si de acolo pot aparea azi cele mai bune sfaturi. Asculta ce transmite vocea ta interioara, dar pe care nu o poti auzi in iuresul lumii. Gemeni – Horoscop 21 martie 2018 Ai la dispozitie niste bani, dar dupa ce ii vei cheltui, nu vei mai ramane cu nimic din aceasta suma considerabila. A venit momentul unei mari decizii financiare, a unei achizitii costisitoare, a unei investitii masive, si toata caramida asta de bani pe care o ai in mana pentru cateva ore, va lua calea acestui mare tel. Nu conteaza ca-i dai, ca doar acesta le e scopul, ci conteaza minunata senzatie de fericire, de abundenta, de relaxare, de confort pe care o vei avea dupa aceea. Poti considera, pentru o zi, ca banii chiar aduc fericirea, si cand ii ai, si cand ii dai! Rac – Horoscop 21 martie 2018 Esti persoana care se remarca cel mai usor azi prin calitatile sale. E sansa ta in joc, foloseste-te imediat de ea, pentru ca nu te asteapta. Cu cat stai sa te gandesti mai mult daca merita sa profiti de ocazie, cu atat mai mult creste riscul de o rata. Chiar daca spui ca mai poate astepta, totusi e o chestiune care ti se ofera acum, pe loc, deci trebuie sa fii si tu mai spontan in reactii. Ai nevoie de timp ca sa pui in practica ceea ce gandesti, dar decizia trebuie s-o iei cat se poate de iute, deoarece detii toate resursele sa faci o alegere inteleapta. Leu – Horoscop 21 martie 2018 Altadata te simteai foarte bine in mediul in care te afli azi, dar acum parca s-a intors totul pe dos. In loc de prietenie, amabilitate si buna intelegere, totul pare blocat intr-un punct mort de unde nimic nu se mai misca. Inainte de a judeca situatia, mai lasa o zi, doua, sa treaca, fara a lua masuri drastice, pentru ca poate fi doar un impas trecator. Daca vei dori sa parasesti acest mediu doar pentru ca acum lucrurile merg prost, peste un timp s-ar putea sa regreti ca ai fost atat de transant si nu ai incercat macar sa intelegi ce a stat la originea tensiunilor. Fecioară – Horoscop 21 martie 2018 Vestile care vin de la cei dragi de departe sunt ingrijoratoare si devine frustrant sa nu poti ajunge la ei cat mai repede. Esti prins in alte probleme si te enervezi singur ca nu le poti lasa pe toate balta ca sa pleci acolo unde te cheama sufletul. Incearca sa le fii de ajutor de la distanta, cu un telefon de incurajare sau cu un sfat bun transmis cu gandul, pentru ca momentan nu-ti poti permite o calatorie. De altfel, chiar si calatoriile, daca totusi ai pleca la drum, nu vor iesi conform planurilor de acasa. Balanță – Horoscop 21 martie 2018 Poate te-ai intrebat de multe ori care e misiunea ta principala in aceasta lume iar azi poti primi un indiciu interesant! Ai o discutie cu o persoana a carei intelepciune o admiri si de indrumarea caruia tii cont. Sau doar citesti o carte care iti ofera o posibila directie, deci deschide bine ochii, inima si sufletul, pentru ca raspunsul la aceasta intrebare existentiala poate sa vina printr-una din caile la care ai acces. Totul e sa ai curajul sa intrebi, sa cauti, sa cercetezi, si nu doar sa stai pasiv asteptand sa apara de undeva revelatia. Nu vine din senin, ci numai daca depui si tu un efort de vointa pentru a ajunge la capatul cautarilor tale! Scorpion – Horoscop 21 martie 2018 Tot ce ai nevoie exista deja in calea ta, totul e sa intinzi tu mana si sa iei! Nu te mai indoi de resursele tale sau de capacitatea ta de a beneficia de ce poate fi mai bun pe lume, pentru ca ai la dispozitie, la modul cel mai concret, o multime de lucruri puse acolo de destin exact pentru tine. Ai incredere in tine si in calitatile tale, crede ca drumul pe care mergi duce acolo unde doresti si profita de tot ce ti se presara din abundenta pe acest drum. Existenta ta e cel mai frumos dar dat de sus, deci apreciaza mai mult ce ai si ce esti, pentru ca este exact ce-ti trebuie. Nu visa la ceva ce nu e pentru tine, ci bucura-te cu ce ai deja la indemana! Săgetător – Horoscop 21 martie 2018 De unde nici nu te asteptai ca mai poate iesi ceva bun, te trezesti cu o surpriza de zile mari ce te propulseaza direct in varf. Aveai sperante mediocre cu privire la sansele de reusita ale unui proiect, dar iata ca vestile care vin astazi sunt mai bune decat ai fi sperat. Tu esti responsabil de victorie, nu e o chestiune de noroc, pentru ca, desi totul parea banal, ai sperat mai departe ca vei ajunge la apogeu. Gandirea pozitiva poate avea efecte excelente, chiar si atunci cand nimeni nu-ti spune ca se poate ajunge la succes, ca atare nu te lasa influentat de cei care se multumesc cu putin, ci continua sa speri ca se poate si mai bine. Capricorn – Horoscop 21 martie 2018 Lumea si asa te priveste uneori ca si cum ai fi de pe alta planeta, pentru ca esti mai diferit, mai original, mai special din multe puncte de vedere. Dar nu trebuie sa renunti la viele tale inalte doar pentru a le fi lor pe plac. Fii tu asa cum esti, mergi pe drumul tau, chiar daca pare complet paralel fata de al multora din jurul tau. Tu esti cu un pas inaintea tuturor si e normal sa vezi lucrurile dintr-o alta perspectiva. Esti mai evoluat din multe puncte de vedere, mental spiritual, emotional, si n-are rost sa renunti la stacheta ta foarte ridicata doar pentru a fi in rand cu restul lumii. N-au decat sa te urmeze ei pe tine acolo, sus! Vărsător – Horoscop 21 martie 2018 Fii cinstit cu tine insuti si spune-ti, in sinea ta, ca e timpul sa te schimbi, sa modifici ceva la tine. Nu are rost sa-ti fie frica de aceasta renastere, pentru ca oricum presimteai ca vine, dar te tot tineai de ceea ce cunosteai deja, ca nu cumva sa gresesti. N-ai motive de teama, esti in cea mai buna perioada de remodelare a propriului tau eu, dar trebuie sa recunosti cat se poate de sincer ca nu tot ce ai, ce stii, ce faci e perfect, si de acolo e bine sa incepi marea transformare. Priveste-te ca si cum n-ar fi vorba de tine si spune cu mai mult curaj si cu sinceritate: ar trebui sa…, ar fi bine pentru tine sa…, e in avantajul tau sa… si apoi chiar sa pui in aplicare propriile indrumari. Pești – Horoscop 21 martie 2018 Pune-ti mai mult creativitatea la treaba, trecand la nivelul urmator al marilor tale planuri care evolueaza foarte bine. De fapt, esti prins intr-un angrenaj atat de pozitiv, incat treci din succes in succes, ca si cum ai urca pre o scara ce va duce in final la implinirea visurilor tale. Mergi mai departe in acelasi ritm, investeste aceleasi resurse minunate ce vin din mintea ta, pentru ca tu singur iti creezi lumea. Chiar daca unii vor spune ca visezi frumos si tu construiesti de fapt o lume de basm, atat timp cat tu crezi in ea, va capata contur foarte repede. Creezi cu gandul ceea ce vrei sa obtii iar reusita nu e departe!